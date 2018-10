Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Frauen auf ...

LPI-NDH: Frauen auf Tanzveranstaltung belästigt

Artern - In der Nacht von Freitag auf Samstag sollen Frauen auf einer Tanzveranstaltung beim Zwiebelmarkt belästigt worden sein. Die Männer wurden daraufhin vom Sicherheitsdienst der Veranstaltung verwiesen. Kurz vor 02.00 Uhr wurde am Salzdamm eine Jugendliche, die zuvor die Tanzveranstaltung besucht hatte, von Männern unsittlich berührt. Die Polizei hat gegen die Tatverdächtigen Anzeige erstattet. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Frauen durch die Männer belästigt oder unsittlich berührt worden sind, werden die möglicherweise ebenfalls betroffenen Frauen und andere Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

