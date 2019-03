Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Freilaufende Hunde von ...

LPI-NDH: Freilaufende Hunde von Auto erfasst

Bernterode - Am Mittwochabend war die Fahrerin eines Mercedes, gegen 19.40 Uhr, in der Straße des Friedens in Bernterode unterwegs, als plötzlich zwei freilaufende Hunde auf die Straße liefen. Die Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß mit den Tieren nicht mehr verhindern. Anschließend liefen die Hunde davon. Die Frau blieb unverletzt. Unklar ist bislang, wem die Hunde gehören. Möglicherweise sind die Tiere von einem Grundstück oder während eines Spazierganges ausgerissen. Da am Auto Blutspuren gefunden wurden, ist davon auszugehen, dass die Tiere verletzt wurden. Wem gehören die Hunde? Wer kann Angaben zu dem oder den Besitzern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

