Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Freitag, 06.57 Uhr Unfall ...

LPI-NDH: Freitag, 06.57 Uhr Unfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Badra - Auf Grund unangepasster Geschwindgkeit kam ein 18-jähriger Seat-Fahrer auf der L 1040 zwischen Sondershausen und Badra in einer Rechtskurve ins Schleudern und in der weiteren Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam auf dem angrenzenden Feld zum Stillstand. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 1000,- EUR.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx