Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Fußgänger verletzt

LPI-NDH: Fußgänger verletzt

Nordhausen - Am Samstag, gegen 19.45 Uhr, beabsichtigte eine 14-Jährige Fußgängerin die Helmestraße in Nordhausen auf Höhe Industrieweg zu überqueren.Die Lichtzeichenanlage war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb. Eine aus Sondershausen kommende Nissanfahrerin bemerkte die Fußgängerin auf Grund der Dunkelheit in Kombination mit ihrer dunklen Kleidung zu spät auf der Fahrbahn. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung erfasste sie die Fußgängerin. Diese wurde mit Verdacht auf eine Fraktur des Sprunggelenks in das Krankenhaus Nordhausen verbracht.

