Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Gartenanlage von ...

LPI-NDH: Gartenanlage von Einbrechern heimgesucht

Mühlhausen - Diebe verschafften sich zwischen Dienstag, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 16.00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Gartenanlage in der Hollenbacher Landstraße. Zunächst zerschnitten der oder die Unbekannten den Maschendrahtzaun. Anschließend öffneten sie gewaltsam Schuppen einer Gartenparzelle. Ob und was die Diebe erbeutet haben, ist derzeit noch unklar. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

