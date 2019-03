Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Gartenhütte aufgebrochen

LPI-NDH: Gartenhütte aufgebrochen

Bad Langensalza - Der Besitzer einer Gartenhütte in der Bahnhofstraße musste am Sonntagnachmittag feststellen, dass diese aufgebrochen wurde. Türen wurden gewaltsam geöffnet und bei einem als Gartenhaus genutzten Bahnwagen waren die Scheiben eingeschlagen. Außerdem war die Inneneinrichtung beschädigt. Der Besitzer traf vor Ort mehrere Jugendliche im Alter von 19, 16 und 14 Jahren an und informierte die Polizei. Ob die Jugendlichen für die Tat verantwortlich sind, muss nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt werden.

