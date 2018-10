Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Gartenlaube in Brand

LPI-NDH: Gartenlaube in Brand

Greußen - Vollständig in Flammen stand gestern Abend kurz vor 22.00 Uhr eine Gartenlaube in der Robert-Koch-Straße in Greußen. Die Laube brannte komplett aus. Es entstand ein Schaden von ca. 20000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Brand vorsätzlich verursacht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

