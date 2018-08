Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Gartentür beschädigt

LPI-NDH: Gartentür beschädigt

Sondershausen - In der Zeit vom 28.08.2018, 16:30 Uhr bis 29.08.2018 gegen 11:30 Uhr trat ein unbekannter Täter in Sondershausen, Gartenstraße gegen eine hölzerne Gartentür. Dabei wurde die Gartentür sowie der Betonpfeiler in dem die Tür verankert war beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 100 Euro beziffert. Zeugen zu der Straftat melden sich bitte unter der Telefonnummer 03632-6610 bei der PI Kyffhäuser.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx