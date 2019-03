Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Geisterfahrt

LPI-NDH: Geisterfahrt

Nordhausen - Ein führerloser Pkw rollte am Samstagnachmittag gegen das Bein eines 47 Jahre Alten Mannes.

So geschehen in Nordhausen Altendorf. Dort ging der Mann spazieren als sich das Fahrzeug verselbstständigte und in dessen Richtung rollte. Es traf den Mann am Bein. Ein Rettungswagen wurde hinzugezogen. Schwer wurde der Mann nicht verletzt, er kam dennoch zur Behandlung in das Südharz-Klinikum.

Die Ermittlungen zu dem Umständen warum sich das Fahrzeug verselbständigte dauern an.

