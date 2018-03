Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Geräteschuppen auf ...

LPI-NDH: Geräteschuppen auf Tennisplatz in Flammen - Zeugen gesucht

Greußen - Am Freitag, den 09. März, gegen 22.00 Uhr, standen zwei Geräteschuppen auf dem Gelände eines Tennisplatzes in der Ottenhäuser Straße in Flammen. In den Schuppen waren jeweils diverse Gerätschaften gelagert. Durch das Feuer wurden auch Pflanzen, die sich auf dem Nachbargrundstück befanden, beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Die Nordhäuser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht in diesem Fall dringend Zeugen. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind im Bereich des Tennisplatzes Ottenhäuser Straße in den Abendstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

