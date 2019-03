Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Glimpflicher Ausgang eines ...

LPI-NDH: Glimpflicher Ausgang eines Überholmanövers

Kallmerode - Eine 29-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwochnachmittag gegen 15.25 Uhr die Ortslage Kallmerode in Richtung Dingelstädt. Am Ortsausgang überholte die Frau einen vor ihr fahrenden Ford Transit. Beim Wiedereinscheren kollidierte sie mit dem Ford. Dieser musste bereits während des Überholens stark abbremsen, da sich dem Seat im Gegenverkehr ein anderes Fahrzeug näherte. Die Insassen im Transit, darunter sechs Kinder, blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

