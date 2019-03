Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Handbremse vergessen

LPI-NDH: Handbremse vergessen

Bad Frankenhausen - Eine nicht benutzte Handbremse war die Ursache für einen Unfall am Mittwochvormittag in der Müldenerstraße. Eine Autofahrerin hatte ihren Touran auf dem Parkplatz abgestellt und vergessen die Handbremse zu ziehen. Ihr Auto rollte gegen einen geparkten Seat. An beiden Autos entstand Sachschaden.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx