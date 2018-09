Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Handfeste Streitigkeiten

LPI-NDH: Handfeste Streitigkeiten

Landkreis Nordhausen - Mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung mussten die Beamten am Samstag, in den frühen Morgenstunden, aufnehmen. In Wollersleben gerieten 2 männliche alkoholisierte Personen nach einem gemeinsamen Umtrunk in Streit. Eine Person schlug dabei mit der Faust der anderen Person in das Gesicht und verletzte diese dabei leicht. In Hamma kam es fast gleichzeitig im Rahmen einer Geburtstagsfeier zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an welcher 3 männliche Personen beteiligt waren. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Auch in diesem Fall waren die Personen alkoholisiert.

