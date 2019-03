Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Hausfriedensbruch und ...

LPI-NDH: Hausfriedensbruch und Fahrt unter Einfluss berauschender Mittel

Gehofen - Am Freitag, den 15.03.2019, kam es in der "Alten Ziegelei" in Gehofen zu einem Hausfriedensbruch durch zwei männliche Personen (29 und 31 Jahre alt). Diese betraten das baufällige Grundstück ohne Zustimmung des Berechtigten. Durch aufmerksame Passanten wurde dies der Polizei mitgeteilt, da diesen die Situation seltsam vorkam. Durch die eingesetzten Beamten konnten die beiden Personen auf dem Gelände angetroffen und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, dass einer der beiden Täter das vor Ort festgestellte Kraftfahrzeug unter Einfluss berauschender Mittel geführt habe. Es erfolgte anschließend eine Blutentnahme im Krankenhaus in Bad Frankenhausen.

