Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Heizdecke löst ...

Kalbsrieth - Eine Heizdecke löste am Montagabend den Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Friedhofsgasse hatte gegen 19.35 Uhr Brandgeruch wahrgenommen. Als er nachschaute, bemerkte er Qualm in seinem Bett. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchte er, die entstehenden Flammen selbst abzulöschen. Der 87-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Durch die Verrußungen entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

