Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Hochwertige Werkzeuge aus ...

LPI-NDH: Hochwertige Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Großbodungen - Zwischen Mittwoch, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 07.00 Uhr, hatten es Diebe auf einen Firmentransporter in Großbodungen abgesehen. Das Fahrzeug war während dieser Zeit Am Ölgraben abgestellt. Der oder die Diebe verschafften sich widerrechtlich Zugang zum Fahrzeuginneren. Daraus stahlen sie diverse Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Wer etwas bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

