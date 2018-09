Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Hochwertiges Werkzeug aus ...

LPI-NDH: Hochwertiges Werkzeug aus Rohbau gestohlen

Nordhausen - Zwischen Dienstag, 04. September, und Donnerstag, 13. September, sind Einbrecher gewaltsam über ein Fenster in einen Rohbau in der Straße Altendorf eingedrungen. Anschließend stahlen sie aus dem Neubau hochwertiges Werkzeug einer Firma im Wert von mehreren Tausend Euro. Am Fenster verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Wer hat den Einbruch bemerkt oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Wem sind verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Die gestohlenen Werkzeuge waren schwer und müssen mit einem Fahrzeug abgeholt worden sein. Hinweise bitte an die Polizei Nordhausen unter der 03631/960.

