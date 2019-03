Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Identität des Toten in ...

LPI-NDH: Identität des Toten in Mühlhausen geklärt, Tatverdächtige wieder auf freien Fuß

Mühlhausen - Die Identität des getöteten Mannes konnte im Laufe des Tages zweifelsfrei geklärt werden. Hierbei handelt es sich um einen 31-jährigen Mann aus Mühlhausen. Die 22-jährige Tatverdächtige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau in Notwehr gehandelt hat. Sie war am Abend der Tat ebenfalls schwer verletzt worden, konnte aber noch in der Nacht zum Dienstag das Krankenhaus wieder verlassen. Am Vormittag wurde sie erstmalig vernommen. Die Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen dauern weiter an.

