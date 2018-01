Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Immer wieder im Drogenrausch

LPI-NDH: Immer wieder im Drogenrausch

Heiligenstadt - Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer im Drogenrausch erwischten Polizisten im Eichsfeld. Am Mittwochabend kontrollierten die Beamten in Niederorschel eine 21-jäjrige Autofahrerin. Ein Drogentest verlief bei der Frau positiv. Nur knapp zwei Stunden später stoppten die Polizisten Am Ohmberg einen 26-jährigen Mann, der ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Lenkrad saß. In Heiligenstadt wurde ein Radfahrer kontrolliert. Auch er hatte Drogen bei sich. In allen Fällen wurde Anzeige erstattet.

