Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Ins Gleisbett geraten

LPI-NDH: Ins Gleisbett geraten

Nordhausen - Glück hatte eine 58-jährige Mopedfahrerin am Mittwochvormittag in der Leimbacher Straße. Die Frau war mit ihrem Roller kurz vor 11.00 Uhr auf Höhe der Frankenstraße in das Gleisbett der Straßenbahn geraten und gestürzt. Hierbei verletzte sie sich leicht und kam ins Krankenhaus.

