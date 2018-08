Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Kabel beschädigt

LPI-NDH: Kabel beschädigt

Wahlhausen - Bereits zum zweiten Mal wurden Bewohner eines Wohnhauses in der Kreisstraße Opfer einer Sachbeschädigung. In der Nacht von Mittwoch, 15. August zum Donnerstag, 16. August rissen Unbekannte die Kabel eines privaten Telefonanschlussverteilers heraus. Die Leitung konnte problemlos wieder angeschlossen werden. Doch nun in der Nacht von Sonntag, 19. August zum Montag, 20.August, waren erneut Kabel beschädigt. Diesmal sind die Kabel für die Telefonanschlüsse sowie das Internet zerschnitten worden. Es entstand ein Schaden von mindestens 350 Euro. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt zu melden.

