Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Kellereinbrüche

LPI-NDH: Kellereinbrüche

Bad Langensalza - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es Bad Langensalza in der Thamsbrücker Straße zu 2 Kellereinbrüchen. Aus einem Keller wurde ein Wippchen entwendet, welches vor kurzem erst frisch blau angestrichen wurde. Aus einem weiteren Keller wurden selbstgebaute Militärmodelfahrzeuge entwendet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die beiden Einbrüche in Verbindung stehen und das Wippchen zum Abtransport der Modelfahrzeuge genutzt wurde. Die Polizei bittet um Hinweise zu möglichen Beobachtungen in der Nacht oder falls jemandem Militärmodelfahrzeuge angeboten werden.

