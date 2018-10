Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Kennzeichen entwendet - ...

LPI-NDH: Kennzeichen entwendet - Zeugen gesucht !

Nordhausen - Während eine 54 Jährige Bürgerin aus Ellrich ihrem Nachtdienst nachging entwendeten unbekannte Täter beide Kennzeichentafeln ihres Pkw. Der Pkw, ein weißer Fiat Panda, war vom Freitag, den 12.10.2018 20:00 Uhr bis zum Samstag um 06:00 Uhr in Ellrich in der Straße "Am Rosenbach" in einer Parkbucht geparkt. In dieser Zeit muss sich der Diebstahl zugetragen haben. Bürger, die zu dieser Zeit an diesem Ort Handlungen beobachteten die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten sind angehalten sich per Telefon oder schriftlich an die Polizei Nordhausen zu wenden. Tel: 03631-96-0 adr.: Darrweg 42, 99734 Nordhausen

