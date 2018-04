Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Kennzeichen gestohlen

LPI-NDH: Kennzeichen gestohlen

Heilbad Heiligenstadt - Zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 17.30 Uhr, hatten es Diebe in Heiligenstadt auf die Kennzeichen (EIC-LI86) eines Autos abgesehen. Der Skoda war während dieser Zeit auf einem Parkplatz am Kaufhaus in der Kupfergasse abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

