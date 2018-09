Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Kennzeichendiebstahl

LPI-NDH: Kennzeichendiebstahl

Heilbad Heiligenstadt - In der Nacht vom 07. zum 08.09.2018 wurden von einem in der Zillestraße in Heiligenstadt parkenden Transporter beide Kennzeichentafeln entwendet. Es handelt sich dabei um das Kennzeichen HIG-OS 888. Um Zeugenhinweise wird gebeten.

