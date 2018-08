Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Kind nach Fahrradsturz ...

LPI-NDH: Kind nach Fahrradsturz verletzt, Autofahrer fährt weiter

Roßleben - Ein 11-jähriges Mädchen erlitt bei einem Unfall in der Otto-Römer-Straße am Dienstagmittag leichte Verletzungen. Das Kind war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs. Beim Überqueren der Straße kam plötzlich sehr zügig ein Pkw entgegen. Das Mädchen erschrak und stürzte. Hierbei beschädigte sie einen parkenden Skoda. Der herannahende Pkw fuhr ohne Anzuhalten weiter. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zum weitergefahrenen Pkw machen? Hinweise nimmt die Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 entgegen.

