Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Körperverletzungen

LPI-NDH: Körperverletzungen

Dingelstädt - Zu Körperverletzungen kam es am 08.09.2018 gegen 1 Uhr in der Lindenstraße in Dingelstädt am Rande einer Veranstaltung. Eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen von deutschen Jugendlichen entwickelte sich dann zu einer Rangelei. Im Ergebnis wurden durch die eingesetzten Beamten zwei Anzeigen aufgenommen, da man sich gegenseitig ins Gesicht geschlagen hatte. Ein Beteiligter hatte leichte Verletzungen. Gegen 4 Uhr wurde die Polizei nochmals nach Dingelstädt gerufen. Diesmal wurde ein 22jähriger Deutscher in der Poststraße durch eine bisher unbekannte Person geschlagen. Wegen der Verletzungen wurde er zunächst ins Krankenhaus verbracht, nach Behandlung aber wieder entlassen.

