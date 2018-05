Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Kontrolle über Motorrad ...

LPI-NDH: Kontrolle über Motorrad verloren

Netzkater - Nach einem Unfall am Dienstagnachmittag ist ein 21 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt worden. Der Mann war auf der Bundesstraße von Netzkater kommend in Richtung Hasselfelde unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er kollidierte mit der Leitplanke und kam infolge dessen zu Fall. Der 21-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 2100 Euro.

