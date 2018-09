Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Kradfahrer stürzt

LPI-NDH: Kradfahrer stürzt

Netzkater - Am Samstag kam es gegen 15:30 Uhr auf der B81, kurz nach Netzkater, zu einem Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache verlor ein 51-Jähriger Kradfahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Am Krad entstand 1000,- Euro Sachschaden.

