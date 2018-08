Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Kriminalitätsgeschehen

LPI-NDH: Kriminalitätsgeschehen

Sondershausen - Ein unbekannter Täter brach am Freitag in der Zeit zwischen 00.00 Uhr bis 14.50 Uhr im Bowlingcenter in Sondershausen ein. Der Täter schlug hierzu ein Fenster zur Küche ein. Hierdurch wurde in den Küchenbereich und weiter in den Gaststättenbereich der Bowlingbahn eingedrungen. Unter dem Tresen wurden diverse Schränke durchwühlt. Anschließend hat der Eindringling den Tatort nach jetzigem Erkenntnisstand ohne Beutegut wieder verlassen. Hinweise zum Täter und Tathergang nimmt die PI Kyffhäuser gern entgegen.

