Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Kriminalitätsgeschehen am ...

LPI-NDH: Kriminalitätsgeschehen am 24.08.2018

Nordhausen - Am 24.08.2018 gegen 18:00 Uhr wurde an der Nordhäuser Marktpassage ein Fahrrad entwendet. Ein 49-jähriger hatte einen Bekannten beauftragt, auf sein Fahrrad aufzupassen, da er kurz einen Einkauf erledigen wolle. Der Beauftragte entfernte sich einen Augenblick vom zu "bewachenden Objekt", so dass dieses entwendet werden konnte. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, bei der Klärung der Tat behilflich zu sein.

