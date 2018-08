Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Kriminalitätsgeschehen am ...

LPI-NDH: Kriminalitätsgeschehen am 25.08.2018

Nordhausen - In den Nachtsstunden vom 24.08.2018 bis zum Morgen des 25.08.2018 wurde versucht, in ein Fleischerfachgeschäft in der Halleschen Straße einzubrechen. Mit einem Wassereinlaufgitter als Schlagwerkzeug hatten Unbekannte die Glasscheiben im Bereich des Eingangs zerstört und somit versucht, sich Zutritt zum Objekt zu verschaffen. Nach ersten Erkenntnissen gelang dies nicht. Der oder die Täter verursachten hohen Sachschaden. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, zur Aufklärung der Tat beizutragen.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst Nordhausen Telefon: 03631 960 E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx