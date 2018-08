Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Kriminelles Unfallopfer

LPI-NDH: Kriminelles Unfallopfer

Hohenstein - Am Montagmorgen, gegen 07.00 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Autofahrer mit seinem Ford Ka die B 243 in Holbach. Auf Höhe der Einmündung zur MTS Siedlung kam der Mann von der Straße ab, kollidierte mit einem Findling, der mehrere Meter verschoben wurde, bevor das Auto auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen kam. Der 42-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien, musste aber mit Prellungen im Krankenhaus behandelt werden. Noch an der Unfallstelle wurde bekannt, dass der polizeibekannte Nordhäuser keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Kennzeichen waren in der Nacht zum Montag im Landkreis Osterode/Harz gestohlen worden. Der Ford selbst war nicht mehr zugelassen. Gegen das Unfallopfer wird außerdem weiter ermittelt, da er einen Schlüssel bei sich trug, der bisherigen Ermittlungen zufolge aus einer Pension stammt, dessen Zimmer er nicht bezahlt hatte. Die Ermittlungen dauern an. Der Ford wurde sichergestellt. Nach über einer Stunde war die B 243 wieder ungehindert befahrbar.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx