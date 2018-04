Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Kurioser Diebstahl aus ...

LPI-NDH: Kurioser Diebstahl aus Gartenanlage

Artern - Ein 50- jähriger Gartenbesitzer hängte Anfang April diesen Jahres einen Zettel an den Gartenzaun, worauf stand "Sie können mitnehmen". Er meinte damit zwei Pflanzen, welche er an der Innenseite des Zauns befestigte, um diese zu verschenken. Ein Gartenfreund betrat den Garten durch die nicht verschlossene Tür und nahm die Pflanzen mit. Er ließ dabei aber die Tür offen stehen. Der nächste Gartenfreund laß den Zettel und begab sich zum Gartenhaus in der Annahme, dass alles zu verschenken sei. Der Schlüssel lag neben der Tür. Es wurden in der Folge sämtliche Inhalte des Gartenhauses durch immer wieder nachrückende Gartenfreunde mitgenommen. Der Gartenbesitzer traute am Samstag, 21.04.2018, seinen Augen nicht als er feststellte, dass sein Gartenhaus "leer" war. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Er erstatte Strafanzeige bei der Polizei.

