Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Ladendiebin auf Diebestour ...

LPI-NDH: Ladendiebin auf Diebestour erwischt

Bad Frankenhausen - Auf Diebestour war eine 31-jährige Frau am Donnerstagnachmittag Am Tischplatt. In einem Bekleidungsgeschäft wurde die Diebin beim Diebstahl beobachtet und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten festgehalten. Im Auto der Frau fanden die Beamten weitere gestohlene Kleidungsstücke und Bettwäsche, die sie zuvor in anderen Geschäften Am Tischplatt mitgehen ließ. Insgesamt erbeutete sie Sachen im Wert von über 100 Euro. Die Frau stand unter dem Einfluss von Drogen. Gegen sie wird nun ermittelt.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx