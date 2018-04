Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Langfinger auf Baustelle

LPI-NDH: Langfinger auf Baustelle

Bad Langensalza - Werkzeuge, in noch unbekannter Menge, ließen Einbrecher am zurückliegenden Wochenende von einer Baustelle in der Rosa-Luxemburg-Straße mitgehen. Das Werkzeug lagerte in einem Container, der aufgebrochen wurde. Zur Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8310.

