Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Leergutdieb erwischt

LPI-NDH: Leergutdieb erwischt

Mühlhausen - Einen Dieb erwischte eine Zeugin in der Nacht zum Freitag beim Klauen mehrerer Leergutkästen aus einem Getränkemarkt in Mühlhausen. Die sofort alarmierten Polizisten konnten den Mann in Tatortnähe aufspüren und vorläufig festnehmen. Er hatte sich kurz vor Mitternacht über eine Leiter Zutritt auf das Gelände des Marktes Hinter der Harwand verschafft und das Leergut über einen Zaun geworfen. Dann kletterte er zurück und verschwand zunächst zu Fuß. Nachdem alle polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, konnte der polizeibekannte, 32-jährige Mühlhäuser wieder seiner Wege gehen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachtes des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx