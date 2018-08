Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Leichenfund in Nordhausen

LPI-NDH: Leichenfund in Nordhausen

Nordhausen - In den Abendstunden des 21.08.2018 entdeckte ein Spaziergänger einen leblosen Mann in dem Bach "Salza" in Nordhausen. Erste Ermittlungen nach der Bergung des Leichnams ergaben zunächst keine Hinweise auf eine Gewalttat. Die Identität des Verstorbenen ist noch nicht eindeutig geklärt. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Nordhausen geführt.

