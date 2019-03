Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Mädchen von Unbekanntem ...

LPI-NDH: Mädchen von Unbekanntem angesprochen - Zeugen gesucht

Worbis - Am Mittwochnachmittag, gegen 15.15 Uhr, soll ein Mädchen von einem bislang Unbekannten in Worbis angesprochen worden sein. Die Siebenjährige war auf dem Rückweg von der Schule, als sie von einem Mann im Klosterweg, nahe Friedhof, angesprochen worden sein soll. Anschließend soll er versucht haben, das Kind zu berühren. Dem Mädchen gelang es, davon zu rennen und sich nach Hause zu retten. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Kontaktaufnahme des Mannes mit dem Mädchen beobachtet haben. Er soll ca. 1,80 m groß und schlank gewesen sei. Der Unbekannte trug einen Bart um den Mund herum, einen sog. Henriquatre. Er hatte braune Haare und war mit einer schwarzen Jacke, Hose und grauen Turnschuhen bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx