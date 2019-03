Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Mann bei Unfall schwer ...

LPI-NDH: Mann bei Unfall schwer verletzt

Beuren - In einer Werkshalle in Beuren kam es am Vormittag zu einem Arbeitsunfall bei dem ein 53-jähriger Angestellter schwer verletzt worden ist. Ermittlungen zufolge war der Mann damit beschäftigt, ein Rohr zu demontieren, als sich dieses plötzlich löste und gegen den Mann stieß. Der stürzte daraufhin von der Leiter, aus mindestens drei Metern, in die Tiefe. Er kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Das Amt für Arbeitsschutz hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

