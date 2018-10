Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Mann bei Verkehrsunfall ...

LPI-NDH: Mann bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Sondershausen - Am Abend des 12.10.2018 ereignete sich um 23:30 Uhr bei der Auffahrt Bebra zur B4 in Richtung Nordhausen ein Unfall bei dem ein Unfallbeteiligter leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge fuhren auf die B4 auf. Der voraus fahrende Fahrer verringerte plötzlich seine Geschwindigkeit und zog nach links an, woraufhin der nachfolgende Pkw auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren. Welches Fehlverhalten ursächlich für den Unfall war, wird durch die Polizei in einem Ermittlungsverfahren geklärt.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx