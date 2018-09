Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Mann fährt nach ...

LPI-NDH: Mann fährt nach "Spiegelklatscher" einfach weiter

Greußen - Der Fahrer eines Kleintransporters war am Montag, kurz nach 06.00 Uhr, auf der Landstraße aus Richtung Weißensee in Richtung Greußen unterwegs. Dabei stieß der linke Außenspiegel des Kleintransporters gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkw. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch pflichtwidrig fort. Daraufhin wendete der 40 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters und folgte dem flüchtigen Lkw-Fahrer. Dieser stoppte schließlich in Greußen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem 43-jährigen Lkw-Fahrer einen Alkoholwert von über 1,2 Promille fest. Er musste seinen Führerschein abgeben.

