Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Mann randaliert in der ...

LPI-NDH: Mann randaliert in der Predigerstraße

Nordhausen - Vermutlich führte verschmähte Liebe zur Zerstörungswut bei einem 49-Jährigen am Dienstagabend in der Predigerstraße. Zunächst hatte der Mann versucht, gewaltsam die Hauseingangstür zu öffnen. Als dies nicht gelang, beschädigte er die Briefkastenanlage und warf zwei Fenster ein. Außerdem beschädigte er die Frontscheibe eines in der Nähe abgestellten Autos und zerstach den hinteren Reifen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro.

