Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Mann stellt sich nach Unfall

LPI-NDH: Mann stellt sich nach Unfall

Artern - Am Dienstagabend meldete sich ein Mann bei der Polizei und gab an, dass er sein Auto versenkt hätte. Da er am Telefon einen betrunkenen Eindruck machte, überprüften Polizisten die Angaben bei dem Mann zu Hause. Tatsächlich war der 34-Jährige aus der Nähe von Artern nicht nur betrunken, sondern hatte sich auch bei dem Unfall verletzt. Sein Auto, ein Renault, lag in einem Graben an einem Wirtschaftsweg. Der Mann kam zur Behandlung ins Krankenhaus, außerdem musste eine Blutentnahme durchgeführt werden, um zu klären, ob und wie viel er zum Unfallzeitpunkt bereits getrunken hatte. Am Auto waren keine Kennzeichen angebracht und einen Versicherungsschutz gab es auch nicht.

