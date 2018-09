Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Medieninformation PI ...

LPI-NDH: Medieninformation PI Unstrut-Hainich

Nordhausen - Ein 27jähriger VW Fahrer beabsichtigte am Samstagabend vom Kreuzgraben kommend an der Kreuzung zum Kiliansgraben in die Rechtsabbiegespur in Fahrtrichtung Erfurt zu wechseln. Hierbei kollidierte dieser mit dem Geländer vom Gehweg und im weiteren Verlauf mit einem weiteren Pkw VW. Die 33jährige Insassin wurde leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Am Freitagabend beabsichtigte ein 36jähriger Mühlhäuser sein hochwertiges Mountainbike zu verkaufen. Zuvor hatte dieser das Fahrrad im Internet zum Verkauf angeboten. Ein Kaufinteressent kam vor Ort, führte im Bereich der Harwand eine Probefahrt durch, kehrte jedoch nicht zurück. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung wurde eingeleitet.

Ein 21jähriger Mühlhäuser versuchte am Samstagabend in einem Einkaufsmarkt in Mühlhausen - Kreuzgraben, alkoholische Genussmittel zu entwenden. Dieser konnte durch den Ladendetektiv gestellt und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Der junge Mann verhielt sich gegenüber dem Ladendetektiv, sowie zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten, sehr aggressiv. Dies war u.a. auf seine erhebliche Alkoholisierung, als auch Beeinflussung durch Betäubungsmittel zurückzuführen. Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass dieser kurz zuvor am Busbahnhof bereits einen Mann mit Kind tätlich angriff. Der Ladendieb wurde nun aufgrund seines körperlichen Zustandes in das Krankenhaus verbracht, wo die medizinische Behandlung nur durch Anwendung von Hand- und Fußfesseln, sowie durch Unterstützung mehrerer Polizisten, durchgeführt werden konnte.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Unstrut-Hainich Telefon: 03601 4510 E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx