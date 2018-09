Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Mehrere Garagen aufgebrochen

LPI-NDH: Mehrere Garagen aufgebrochen

Nordhausen - Sechs Garagen wurden in der Zeit von Donnerstag bis Samstagmorgen in einem Garagenkomplex in der Hufelandstraße durch Unbekannte aufgebrochen. Zur Höhe des entstandenen Schadens und möglichem Beutegut können derzeit keine gesicherten Angaben gemacht werden. Da noch nicht alle Eigentümer der Garagen bekannt sind, sollen sich mögliche Geschädigte mit der Polizei unter 03631-960 in Verbindung setzen.

