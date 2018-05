Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Mehrere tausend Euro ...

LPI-NDH: Mehrere tausend Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Hain - Am Freitag Abend ereignete sich gegen 22:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B4 zwischen Sondershausen und Nordhausen. Ein PKW Seat befuhr die B4 aus Richtung Sondershausen und beabsichtigte, die B4 am Abzweig Hain in Richtung Hain zu verlassen. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW BMW, welcher zuvor hinter dem Seat fuhr.Dessen Fahrer hatte trotz unklarer Verkehrslage und bestehendem Überholverbot zum Überholen des Seat angesetzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 6.000,- Euro.

