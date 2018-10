Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Mehrere Verstöße bei ...

LPI-NDH: Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt

Sondershausen - In der vergangenen Nacht stellten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Sondershausen mehrere Verstöße fest. Gegen Mitternacht wurde der Fahrer eines Skoda in der Florian-Geyer-Straße gestoppt. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 42-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Im Pkw des Mannes konnten außerdem Drogen aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem führte der 42-Jährige mehrere Gegenstände bei sich, die unter die Vorschriften des Waffengesetzes fallen. Gegen den Mann wurden Anzeigen erstattet. Sein Fahrzeug musste er stehen lassen.

