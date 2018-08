Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Minibagger angegriffen

LPI-NDH: Minibagger angegriffen

Büttstedt - In der zurückliegenden Nacht waren Unbekannte auf der Baustelle an der alten Bahnstrecke im Kanonenbahnradweg unterwegs. Man zerstörte die Seitenscheibe der Fahrerseite eines Minibaggers. Außerdem wurde am Schloss der Fahrertür manipuliert. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

