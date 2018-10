Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Mit dem Pkw aber ohne ...

LPI-NDH: Mit dem Pkw aber ohne Fahrerlaubnis unterwegs durch Nordhausen

Nordhausen - Am Abend des 27.10.2018 stoppten die Beamten der Nordhäuser Polizei im Rahmen durchgeführter Verkehrskontrollen einen Opel Corsa in der Hardenbergstraße in Nordhausen. Als der Fahrer, ein 32-jähriger syrischer Staatsangehöriger, nach seiner Fahrerlaubnis befragt wurde, gab er an, dass er eine solche noch nicht besitze. Er besuche aber wohl schon regelmäßig die Fahrschule. Gegen den Fahrer wurde nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

